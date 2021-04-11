Российские военные доставили гумпомощь в сирийской провинции Хасеке

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставил гуманитарную помощь в сирийский Тель-Эш-Шейх-Уджайл в провинции Хасеке.

«Мы провели очередную гуманитарную акцию в населённом пункте Тель-Эш-Шейх-Уджайл, (выдали) 480 продовольственных наборов. В составе набора мука, рис, сахар, сгущённое молоко и чай. По завершении проведения гуманитарной акции в присутствии главы населённого пункта, органов безопасности и представителя от Российской Федерации осуществлено подписание документов о передаче продовольствия. Также оказана медицинская помощь в виде терапевтического осмотра всем нуждающимся», — приводит РИА Новости слова начальника группы по формированию гуманитарных грузов подполковника Дмитрия Бредучева.

Он уточнил, что акцию организовали в средней школе Дебана, где учатся более 500 детей, в том числе порядка 60 — которые потеряли родственников на войне с боевиками. Тель-Эш-Шейх-Уджайл также испытывает проблемы с недостатком питьевой воды, электроэнергии и медикаментов.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 22 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.