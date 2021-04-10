Террористы совершили 22 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 22 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 22 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»... из них в провинции Идлиб — 11 обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — четыре обстрела», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в российском ЦПВС назвали число вернувшихся в Сирию беженцев с июля 2018 года.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.