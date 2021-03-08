В ЦПВС рассказали о подготовке террористами провокации в Сирии

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Террористы планируют провести провокацию в населённом пункте Кбана в провинции Идлиб в Сирии с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории САР контр-адмирал Александр Карпов.
В ЦПВС рассказали о подготовке террористами провокации в Сирии
  • Reuters

По его данным, в центре располагают информацией, что провокацию готовят боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

«Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населённом пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения», — приводит РИА Новости его слова.

В феврале в ЦВПС заявили, что боевики на северо-востоке идлибской зоны в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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