В ЦПВС рассказали о подготовке террористами провокации в Сирии
- Reuters
По его данным, в центре располагают информацией, что провокацию готовят боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
«Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населённом пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения», — приводит РИА Новости его слова.
В феврале в ЦВПС заявили, что боевики на северо-востоке идлибской зоны в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.