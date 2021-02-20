В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций с отравляющими веществами в Сирии

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики на северо-востоке идлибской зоны готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций с отравляющими веществами в Сирии
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

«Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населённого пункта Тарманин ёмкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и её последствий в виде жертв для последующего обвинения властей Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее в ЦПВС уже заявляли о подготовке боевиками провокаций в Сирии. По данным центра, зафиксировать провокацию на видео должны члены организации «Белые каски».

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