В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии.

«По имеющейся информации, боевики незаконных вооружённых формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населённым пунктам в идлибской зоне деэскалации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сытника, в сирийскую провинцию Идлиб также уже прибыли члены организации «Белые каски» с оборудованием для видеосъёмок.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.