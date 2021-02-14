В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций в Сирии

Короткая ссылка
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии.
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций в Сирии
  • © REUTERS/Omar Sanadiki

«По имеющейся информации, боевики незаконных вооружённых формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населённым пунктам в идлибской зоне деэскалации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сытника, в сирийскую провинцию Идлиб также уже прибыли члены организации «Белые каски» с оборудованием для видеосъёмок.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить