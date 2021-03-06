В Италии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.
🔴 #Covid19 - La situazione in Italia al 6 marzo: https://t.co/8ciMmO9yfxpic.twitter.com/6x7iSh0aq7— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) March 6, 2021
За сутки в Италии умерли 307 пациентов с коронавирусом, всего скончались 99 578 человек с COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.