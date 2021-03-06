В Италии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

В Италии за прошедшие сутки выявили 23 641 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 3 046 762.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.

За сутки в Италии умерли 307 пациентов с коронавирусом, всего скончались 99 578 человек с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.