В Италии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

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В Италии за прошедшие сутки выявили 23 641 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 3 046 762.
В Италии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Twitter.

За сутки в Италии умерли 307 пациентов с коронавирусом, всего скончались 99 578 человек с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

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