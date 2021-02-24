Румыния бесплатно направит Молдавии 20 тысяч доз вакцины от COVID-19

Румыния бесплатно предоставит Молдавии 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил румынский премьер-министр Флорин Кыцу.

«Сегодня на заседании правительства был утверждён указ о выделении помощи Молдавии, которая представляет собой 20 тыс. доз вакцины. Речь идёт о бесплатной помощи, это первая партия из 200 тыс. доз вакцин, которые мы предоставим Молдавии», — цитирует его РИА Новости.

Президент Молдавии Майя Санду в Facebook выразила благодарность Румынии за помощь в вакцинации.

В конце января в Минздраве Молдавии сообщали, что страна получит первые партии вакцин Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca в середине февраля.