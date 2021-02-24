Румыния бесплатно направит Молдавии 20 тысяч доз вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Румыния бесплатно предоставит Молдавии 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил румынский премьер-министр Флорин Кыцу.
Румыния бесплатно направит Молдавии 20 тысяч доз вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня на заседании правительства был утверждён указ о выделении помощи Молдавии, которая представляет собой 20 тыс. доз вакцины. Речь идёт о бесплатной помощи, это первая партия из 200 тыс. доз вакцин, которые мы предоставим Молдавии», — цитирует его РИА Новости.

Президент Молдавии Майя Санду в Facebook выразила благодарность Румынии за помощь в вакцинации.

В конце января в Минздраве Молдавии сообщали, что страна получит первые партии вакцин Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca в середине февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить