МИД Швеции призвал Россию не выходить из Договора по открытому небу

Короткая ссылка
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что шведская сторона призывает Россию не выходить из Договора по открытому небу (ДОН), а США — вернуться в соглашение.
МИД Швеции призвал Россию не выходить из Договора по открытому небу
  • РИА Новости

Об этом Линде сказала в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. 

Она напомнила, что США вышли из ДОН, а «Россия инициировала процедуру возможного выхода из договора».

Линде считает, что «есть возможности снять имеющиеся противоречия».

«Могу сказать, что мы призвали США вернуться к договору, а Россию — не выходить», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в России заявили о начале процедуры выхода из ДОН. Такое решение в Москве приняли после выхода из соглашения Вашингтона.

Подробнее о ситуации вокруг ДОН — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить