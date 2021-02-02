МИД Швеции призвал Россию не выходить из Договора по открытому небу
- РИА Новости
Об этом Линде сказала в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Она напомнила, что США вышли из ДОН, а «Россия инициировала процедуру возможного выхода из договора».
Линде считает, что «есть возможности снять имеющиеся противоречия».
«Могу сказать, что мы призвали США вернуться к договору, а Россию — не выходить», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в России заявили о начале процедуры выхода из ДОН. Такое решение в Москве приняли после выхода из соглашения Вашингтона.
Подробнее о ситуации вокруг ДОН — в материале RT.