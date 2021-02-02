МИД Швеции призвал Россию не выходить из Договора по открытому небу

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что шведская сторона призывает Россию не выходить из Договора по открытому небу (ДОН), а США — вернуться в соглашение.

Об этом Линде сказала в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Она напомнила, что США вышли из ДОН, а «Россия инициировала процедуру возможного выхода из договора».

Линде считает, что «есть возможности снять имеющиеся противоречия».

«Могу сказать, что мы призвали США вернуться к договору, а Россию — не выходить», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в России заявили о начале процедуры выхода из ДОН. Такое решение в Москве приняли после выхода из соглашения Вашингтона.

Подробнее о ситуации вокруг ДОН — в материале RT.