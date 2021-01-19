В парламенте Швеции обеспокоены решением России выйти из ДОН

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Шведский депутат Маркус Вихель выразил обеспокоенность в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН). По его словам, такой шаг Москвы лишит Стокгольм возможности пользоваться преимуществами соглашения. Об этом говорится в запросе парламентария, направленном министру обороны страны Петеру Хультквисту. RT ознакомился с текстом документа.
В парламенте Швеции обеспокоены решением России выйти из ДОН
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

По словам Вихеля, учитывая, что Стокгольм не располагает разведывательными спутниками, до недавнего времени Договор по открытому небу, являющийся элементом контроля над вооружениями и способствующий формированию атмосферы доверия и безопасности, служил на благо Швеции.

Так, шведские военнослужащие могли получать информацию о российском потенциале в значимых для королевства районах, посредством проведения разведывательных полётов над территорией России, объяснил парламентарий.

«Сейчас, к сожалению, многое указывает на то, что договор разваливается, так как Россия объявила о своём намерении выйти из него. Следовательно, мы больше не сможем получать столько же информации о силах, развёрнутых в непосредственной близости от нас, как раньше», — уточнил Вихель.

В связи с этим депутат поинтересовался, планирует ли глава Минобороны Швеции принять какие-либо меры для того, чтобы страна «располагала большим количеством данных о силах, дислоцированных в ближнем зарубежье».

Ранее в России заявили о начале процедуры выхода из ДОН. Такое решение в Москве приняли после выхода из соглашения Вашингтона.

Договор по открытому небу, участниками которого являются более 30 государств, разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, задействованных в соглашении, и призван укреплять доверие между государствами с помощью совершенствования системы контроля за военной деятельностью.

Подробнее о ситуации вокруг ДОН — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить