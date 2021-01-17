Захарова прокомментировала выход России из ДОН
- Reuters
«Это было их решение (нынешней администрации США. — RT), соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации, это логично», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее МИД России сообщил о начале выхода российской стороны из ДОН.
В ноябре 2020 года стало известно, что США официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках договора.