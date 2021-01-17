Захарова прокомментировала выход России из ДОН

Короткая ссылка
Начало процедуры выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) не является знаком для будущей администрации в США. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала выход России из ДОН
  • Reuters

«Это было их решение (нынешней администрации США. — RT), соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации, это логично», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее МИД России сообщил о начале выхода российской стороны из ДОН.

В ноябре 2020 года стало известно, что США официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках договора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить