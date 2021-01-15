Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу

Начало процедуры выхода России из Договора по открытому небу обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что решение Вашингтона коренным образом изменило конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушило баланс интересов государств-участников.

Как напомнила дипломат, Москва с самого начала предупреждала о серьёзных последствиях такого шага и для ДОН, и для европейской безопасности в целом.

Российские власти предприняли максимум усилий по спасению ДОН, развернув кропотливую работу с партнёрами и рассчитывая на конструктивный подход стран Запада, подчеркнула Захарова.

«Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности. От прямого ответа уклонились, упирали на то, что соответствующие обязательства якобы уже содержатся в самом Договоре, и предложили продолжить обсуждение в рабочих органах ДОН», — цитирует Захарову сайт МИД.

По её словам, всё это выглядит как «искусственное затягивание вопроса в ситуации, когда — по нашей информации из разных источников — Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России».

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли», — пояснила она.

Ранее МИД России сообщил о начале выхода российской стороны из ДОН.

В ноябре 2020 года стало известно, что США официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках договора.