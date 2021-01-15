НАТО приняло к сведению намерение России покинуть ДОН

Североатлантический альянс принял к сведению решение России выйти из Договора по открытому небу, заявил заместитель официального представителя НАТО Пирс Казале. По его словам, организация остаётся открытой для диалога в рамках Совета Россия — НАТО.

«Мы приняли к сведению заявленное намерение России покинуть ДОН. Страны НАТО продолжат тесные консультации по вопросам будущего контроля над вооружениями. Мы также остаемся открыты для диалога в рамках Совета Россия — НАТО по снижению рисков и военной транспарентности», — сказал Казале ТАСС.

15 января в МИД России заявили, что Москва начинает выход из Договора по открытому небу.

Там напомнили, что 22 ноября 2020 года США «под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу», чем существенно нарушили баланс интересов государств-участников.