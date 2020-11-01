В РПЦ прокомментировали нападение на священника в Лионе
- Reuters
«Православный священник в Лионе стал жертвой атмосферы ненависти, спровоцированной неумными действиями французских властей, фактически поощряющих публичное оскорбление религиозных чувств проживающих в стране мусульман», — приводит РИА Новости слова Якимчука.
Он также подчеркнул, что за антиисламскими провокациями стоят атеистические либеральные круги, одинаково неуважительно относящиеся к любым традиционным религиозным ценностям, в том числе и к христианским.
Как стало известно ранее, в 7-м округе Лиона около греческой церкви произошла стрельба, православный священник получил ранение.