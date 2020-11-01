В РПЦ прокомментировали нападение на священника в Лионе

Греческий православный священник, на которого напали во Франции в городе Лионе, стал «жертвой атмосферы ненависти». Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

«Православный священник в Лионе стал жертвой атмосферы ненависти, спровоцированной неумными действиями французских властей, фактически поощряющих публичное оскорбление религиозных чувств проживающих в стране мусульман», — приводит РИА Новости слова Якимчука.

Он также подчеркнул, что за антиисламскими провокациями стоят атеистические либеральные круги, одинаково неуважительно относящиеся к любым традиционным религиозным ценностям, в том числе и к христианским.

Как стало известно ранее, в 7-м округе Лиона около греческой церкви произошла стрельба, православный священник получил ранение.