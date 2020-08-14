Глава МИД Австрии заявил о нежелании «отталкивать» Белоруссию к России
- Reuters
Он выразил серьёзную обеспокоенность развитием ситуации в Белоруссии.
«Европа — ЕС, в особенности Австрия, — была среди тех, кто налаживал с ними контакт. Мы не хотим отталкивать их назад в российское полушарие», — цитирует Шалленберга ТАСС.
Министр заявил о необходимости выработать единую позицию ЕС по ситуации в Белоруссии с призывом отказаться от насилия, задержаний и начать внутригосударственный диалог.
«И если эти требования не будут выполнены или Минск предпримет другой подход, тогда, я думаю, Европейский союз не должен исключать санкций», — отметил Шалленберг.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ослабленную Белоруссию «лёгкой добычей» для России.
В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии.