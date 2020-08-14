Глава МИД Австрии заявил о нежелании «отталкивать» Белоруссию к России

Евросоюз не заинтересован в сближении Белоруссии и России и хотел бы, чтобы Минск развивался по европейскому стандарту ценностей, отметил глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи в Вене с госсекретарём США Майком Помпео.

Он выразил серьёзную обеспокоенность развитием ситуации в Белоруссии.

«Европа — ЕС, в особенности Австрия, — была среди тех, кто налаживал с ними контакт. Мы не хотим отталкивать их назад в российское полушарие», — цитирует Шалленберга ТАСС.

Министр заявил о необходимости выработать единую позицию ЕС по ситуации в Белоруссии с призывом отказаться от насилия, задержаний и начать внутригосударственный диалог.

«И если эти требования не будут выполнены или Минск предпримет другой подход, тогда, я думаю, Европейский союз не должен исключать санкций», — отметил Шалленберг.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ослабленную Белоруссию «лёгкой добычей» для России.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии.