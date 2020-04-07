Востоковед оценил ситуацию с коронавирусом в Китае

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И. о. директора Института Дальнего Востока РАН профессор Алексей Маслов оценил ситуацию с коронавирусом в КНР.
Востоковед оценил ситуацию с коронавирусом в Китае
  • Reuters

«Всего в Китае осталось меньше трёх тысяч больных», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По его словам, те новые случаи заражения, которые фиксируются в стране, являются завозными.

«Все они (пациенты. — RT) заразились коронавирусом за пределами страны и привезли, как правило, его в крупные города — Шанхай, Пекин и Гуанчжоу», — отметил он.

Ранее Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за последние 24 часа в стране не зафиксировано ни одной смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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