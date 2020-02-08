СМИ сообщили о планируемых сокращениях иностранных пилотов в Китае

Некоторые китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к лётному составу авиакомпаний. По данным агентства, Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, а China Southern Airlines — около десяти.

По словам собеседника агентства, речь идёт о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов.

Уточняется, что увольняются не только российские пилоты, но и лётный состав из других стран.

При этом China Southern Airlines разослала сотрудникам-пилотам сообщение об отправлении их «во временный простой без сохранения заработной платы».

«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации», — цитирует рассылку агентство.

6 февраля South China Morning Post, ссылаясь на источники, писало, что несколько сотен иностранных пилотов стали «излишними» на фоне кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, и «неопределённости, с которой сталкивается самый быстрорастущий в мире авиационный рынок».

31 января стало известно, что Россия с 1 февраля ограничивает авиасообщение с Китаем: рейсы будут выполнять пять авиакомпаний, в том числе четыре китайские.

Как заявили в Росавиации, чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет временно закрыто с 14 февраля. Также о прекращении до конца февраля пассажирского авиасообщения с Китаем объявила Турция.

В частности, о приостановке и ограничении перевозок заявили некоторые компании, в том числе Turkish Airlines, S7 Airlines, British Airways, Lion Air, Seoul Air и «Уральские авиалинии». 7 февраля в китайском МИД отметили, что Италия выразила готовность частично восстановить пассажирское авиасообщение с Китаем.

По последним данным, число жертв заражения новым типом коронавируса в КНР возросло до 722. Более 34,5 тыс. человек инфицированы.