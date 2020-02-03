Турция прекращает пассажирское авиасообщение с Китаем

Турция со среды, 5 февраля, прекратит пассажирское авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«Со среды до конца месяца все пассажирские рейсы из Китая будут прекращены», — цитирует министра телеканал NTV.

По его словам, эвакуированные из КНР граждане Турции и члены экипажа самолёта, который доставил их в Анкару, находятся под наблюдением.

В общей сложности речь идёт о 61 человеке, их анализы на вирус дали отрицательный результат, отметил Коджа.

Ранее Мальдивская Республика запретила въезд иностранным гражданам, прибывшим из Китая, из-за коронавируса.