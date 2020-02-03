Турция прекращает пассажирское авиасообщение с Китаем
- Pixabay
«Со среды до конца месяца все пассажирские рейсы из Китая будут прекращены», — цитирует министра телеканал NTV.
По его словам, эвакуированные из КНР граждане Турции и члены экипажа самолёта, который доставил их в Анкару, находятся под наблюдением.
В общей сложности речь идёт о 61 человеке, их анализы на вирус дали отрицательный результат, отметил Коджа.
Ранее Мальдивская Республика запретила въезд иностранным гражданам, прибывшим из Китая, из-за коронавируса.