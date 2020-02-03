Мальдивы запрещают въезд прибывающим из Китая иностранцам

Короткая ссылка
Мальдивская Республика запрещает въезд в страну иностранным гражданам, прибывшим из Китая, из-за распространения коронавируса.
Мальдивы запрещают въезд прибывающим из Китая иностранцам
  • Reuters

«После длительного обсуждения вопроса о распространении коронавируса по всему миру Мальдивские острова приняли дополнительные меры пограничного контроля. С 3 февраля 2020 года Мальдивы ограничивают въезд всех иностранных граждан, которые прибыли из Китая», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы администрации президента республики.

До этого власти Мальдив временно приостановили авиасообщение с Китаем.

Ранее власти Гонконга приняли решение закрыть большинство погранпереходов на границе с материковым Китаем из-за распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить