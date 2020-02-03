Мальдивы запрещают въезд прибывающим из Китая иностранцам
- Reuters
«После длительного обсуждения вопроса о распространении коронавируса по всему миру Мальдивские острова приняли дополнительные меры пограничного контроля. С 3 февраля 2020 года Мальдивы ограничивают въезд всех иностранных граждан, которые прибыли из Китая», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы администрации президента республики.
До этого власти Мальдив временно приостановили авиасообщение с Китаем.
Ранее власти Гонконга приняли решение закрыть большинство погранпереходов на границе с материковым Китаем из-за распространения коронавируса.