Гонконг закрыл большинство погранпереходов с КНР

Власти Гонконга приняли решение закрыть большинство погранпереходов на границе с материковым Китаем из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает RTHK.

Отмечается, что продолжат функционировать только два режима пропуска — на морском мосту Shenzhen Bay, который связывает Гонконг с соседним Шэньчжэнем, а также на туннельно-мостовом переходе Гонконг — Макао — Чжухай.

С 30 января правительство Гонконга уже приостановило паромное и железнодорожное сообщение с материком.

Ранее работники сферы здравоохранения Гонконга устроили забастовку с требованием закрыть границу с материковым Китаем из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.