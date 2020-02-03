Гонконг закрыл большинство погранпереходов с КНР

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Власти Гонконга приняли решение закрыть большинство погранпереходов на границе с материковым Китаем из-за распространения коронавируса.
Гонконг закрыл большинство погранпереходов с КНР
  • Reuters

Об этом сообщает RTHK.

Отмечается, что продолжат функционировать только два режима пропуска — на морском мосту Shenzhen Bay, который связывает Гонконг с соседним Шэньчжэнем, а также на туннельно-мостовом переходе Гонконг — Макао — Чжухай.

С 30 января правительство Гонконга уже приостановило паромное и железнодорожное сообщение с материком.

Ранее работники сферы здравоохранения Гонконга устроили забастовку с требованием закрыть границу с материковым Китаем из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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