В Китае отметили готовность Италии частично восстановить авиасообщение
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- globallookpress.com
По её словам, в четверг, 6 февраля, в ходе переговоров замглавы МИД КНР Цинь Ган призвал посла Италии в Китае Луку Феррари как можно раньше отменить решение о приостановке прямых рейсов.
«Посол Италии заявил, что итальянская сторона серьёзно относится к озабоченности Китая и на данном этапе готова возобновить работу части пассажирских рейсов, исходя из запросов китайских авиакомпаний», — цитирует Хуа Чуньин РИА Новости.
Отмечается, что посол также заявил о намерении прикладывать активные усилия для скорейшего восстановления обычных обменов между двумя странами.
31 января стало известно, что Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем.