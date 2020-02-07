В Китае отметили готовность Италии частично восстановить авиасообщение

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Италия выразила готовность частично восстановить пассажирское авиасообщение с Китаем, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В Китае отметили готовность Италии частично восстановить авиасообщение
  • © Bayne Stanley
  • globallookpress.com

По её словам, в четверг, 6 февраля, в ходе переговоров замглавы МИД КНР Цинь Ган призвал посла Италии в Китае Луку Феррари как можно раньше отменить решение о приостановке прямых рейсов.

«Посол Италии заявил, что итальянская сторона серьёзно относится к озабоченности Китая и на данном этапе готова возобновить работу части пассажирских рейсов, исходя из запросов китайских авиакомпаний», — цитирует Хуа Чуньин РИА Новости.

Отмечается, что посол также заявил о намерении прикладывать активные усилия для скорейшего восстановления обычных обменов между двумя странами.

31 января стало известно, что Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем.

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