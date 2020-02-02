В Италии учёные смогли изолировать коронавирус
- РИА Новости
Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
«Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», — цитирует его РИА Новости.
Министр заявил, что открытие будет доступно всему международному сообществу.
В свою очередь, директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито добавил, что изоляция коронавируса открывает возможности «для новых испытаний диагнозов и вакцин».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским Министерству здравоохранения и биологическому институту ускорить создание вакцины против коронавируса.