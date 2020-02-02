В Италии учёные смогли изолировать коронавирус

Специалистам итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani удалось изолировать коронавирус, это может помочь в разработке вакцины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», — цитирует его РИА Новости.

Министр заявил, что открытие будет доступно всему международному сообществу.

В свою очередь, директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито добавил, что изоляция коронавируса открывает возможности «для новых испытаний диагнозов и вакцин».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским Министерству здравоохранения и биологическому институту ускорить создание вакцины против коронавируса.