В Италии учёные смогли изолировать коронавирус

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Специалистам итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani удалось изолировать коронавирус, это может помочь в разработке вакцины.
В Италии учёные смогли изолировать коронавирус
  • РИА Новости

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», — цитирует его РИА Новости.

Министр заявил, что открытие будет доступно всему международному сообществу.

В свою очередь, директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито добавил, что изоляция коронавируса открывает возможности «для новых испытаний диагнозов и вакцин».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским Министерству здравоохранения и биологическому институту ускорить создание вакцины против коронавируса.

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