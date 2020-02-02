Премьер Израиля поручил ускорить создание вакцины против коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству здравоохранения и биологическому институту действовать как можно скорее в вопросе разработки вакцины против коронавируса.

Об этом он сказал во время совещания с членами правительства Израиля.

«Я проинструктировал биологический институт и Министерство здравоохранения действовать как можно скорее, чтобы разработать вакцину против коронавируса и создать завод (по производству. — RT) вакцин», — цитирует его РИА Новости.

По словам Нетаньяху, в случае обнаружения фактов заражения у израильских граждан их изолируют и окажут им необходимую помощь.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на Ближнем Востоке выявить коронавирус могут только четыре страны.