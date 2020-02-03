S7 Airlines объявила о приостановке полётов в Китай с 4 февраля

Авиакомпания S7 Airlines объявила, что с 4 февраля полностью приостанавливает полёты в города материкового Китая и в Гонконг.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

В авиакомпании заявили, что «видят риски в продолжении выполнения рейсов в и из Китая». В сообщении говорится, что базовая проверка в аэропортах вылета не может «гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции».

«S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полёты в города Китая и Гонконг», — заявил перевозчик.

Отмечается, что полёты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 из Пекина в Новосибирск.

Ранее Иран приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса.