Росавиация сообщила о запрете чартеров в КНР с 14 февраля

Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет временно закрыто с 14 февраля с 00:00. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму руководителя Росавиации Александра Нерадько российским авиакомпаниям.

Об этом авиакомпании России проинформированы «в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России от 3 февраля 2020 года».

В телеграмме также указывается, что авиакомпании должны сообщить пассажирам о запрете.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов из Китая может быть приостановлено с 14 февраля.