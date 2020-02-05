Росавиация сообщила о запрете чартеров в КНР с 14 февраля

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Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет временно закрыто с 14 февраля с 00:00. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму руководителя Росавиации Александра Нерадько российским авиакомпаниям.
Росавиация сообщила о запрете чартеров в КНР с 14 февраля
  • РИА Новости

Об этом авиакомпании России проинформированы «в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России от 3 февраля 2020 года».

В телеграмме также указывается, что авиакомпании должны сообщить пассажирам о запрете.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов из Китая может быть приостановлено с 14 февраля. 

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