Росавиация сообщила о запрете чартеров в КНР с 14 февраля
- РИА Новости
Об этом авиакомпании России проинформированы «в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России от 3 февраля 2020 года».
В телеграмме также указывается, что авиакомпании должны сообщить пассажирам о запрете.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов из Китая может быть приостановлено с 14 февраля.