Голикова допустила приостановку чартерных рейсов в Китай

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выполнение чартерных рейсов, которыми россияне возвращаются из Китая, может быть приостановлено с 14 февраля. Об этом сообщило РИА Новости.
Голикова допустила приостановку чартерных рейсов в Китай
  • РИА Новости

По словам вице-премьера, регулярные рейсы между Москвой и четырьмя китайскими городами продолжают выполняться.

«Но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в Россию, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении в Россию», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что такие меры могут быть приняты «исключительно ради сохранения здоровья этих граждан».

При этом она заявила, что российские власти пока не видят оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса.

По данным китайских властей на 3 февраля, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 361 человек.

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