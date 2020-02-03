Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге появился межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов коронавируса.

По данным на понедельник, 3 февраля, общее число скончавшихся из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.