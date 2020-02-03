Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.
Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге появился межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов коронавируса.

По данным на понедельник, 3 февраля, общее число скончавшихся из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить