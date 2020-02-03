В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Global Times со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения.
#Updates: 2,829 new cases of #coronavirus were reported nationwide in #China on Feb 2, making total infection number to 17,205. The death toll hit 361. https://t.co/m39wTurNubpic.twitter.com/RvW4gTxEW4— Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020
Ранее сообщалось о 350 погибших в связи с распространением коронавируса.
Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.