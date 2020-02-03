В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

Общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения.

#Updates: 2,829 new cases of #coronavirus were reported nationwide in #China on Feb 2, making total infection number to 17,205. The death toll hit 361. https://t.co/m39wTurNubpic.twitter.com/RvW4gTxEW4 — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Ранее сообщалось о 350 погибших в связи с распространением коронавируса.

Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.