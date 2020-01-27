«Уральские авиалинии» заявили об отмене некоторых рейсов в Китай

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Компания «Уральские авиалинии» заявила об отмене некоторых рейсов в Китай.
«Уральские авиалинии» заявили об отмене некоторых рейсов в Китай
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Например, с 27 января приостанавливается полётная программа на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешён возврат денег за приобретённые авиабилеты. Возврат осуществляется в полном объёме без штрафов и удержаний», — заявили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что деньги будут возвращать только за билеты, купленные до 24 января на рейсы до 7 февраля.

Ранее в посольстве России в Китае, как сообщало ФАН, прокомментировали ситуацию в Ухани.

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