«Уральские авиалинии» заявили об отмене некоторых рейсов в Китай

Компания «Уральские авиалинии» заявила об отмене некоторых рейсов в Китай.

Об этом сообщает URA.RU.

Например, с 27 января приостанавливается полётная программа на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешён возврат денег за приобретённые авиабилеты. Возврат осуществляется в полном объёме без штрафов и удержаний», — заявили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что деньги будут возвращать только за билеты, купленные до 24 января на рейсы до 7 февраля.

Ранее в посольстве России в Китае, как сообщало ФАН, прокомментировали ситуацию в Ухани.