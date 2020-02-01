Мадуро предложил провести реформу судебной власти в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе выступления на открытии сессии Верховного суда предложил провести реформу судебной власти в стране.

«Прошу Национальное учредительное собрание создать комиссию высокого уровня, чтобы провести глубокую реформу судебной власти», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Отмечается, что реформа коснётся также и Генеральной прокуратуры.

«Давайте не будем себя обманывать, есть вещи, которые (реализовываются) плохо... и мы должны поменять всё, что плохо... в Венесуэле», — добавил он.

Ранее Мадуро выразил надежду на создание спецкомиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею страны.