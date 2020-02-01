Мадуро предложил провести реформу судебной власти в Венесуэле

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе выступления на открытии сессии Верховного суда предложил провести реформу судебной власти в стране.

«Прошу Национальное учредительное собрание создать комиссию высокого уровня, чтобы провести глубокую реформу судебной власти», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Отмечается, что реформа коснётся также и Генеральной прокуратуры.

«Давайте не будем себя обманывать, есть вещи, которые (реализовываются) плохо... и мы должны поменять всё, что плохо... в Венесуэле», — добавил он.

Ранее Мадуро выразил надежду на создание спецкомиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить