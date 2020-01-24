Мадуро пригласил ООН наблюдать за выборами в парламент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на создание спецкомиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею страны.

«Венесуэла желает, чтобы генеральный секретариат ООН назначил комиссию по сопровождению выборов, чтобы они стали свидетелями дня, когда народ Венесуэлы восстановит свою Национальную ассамблею», — приводит ТАСС слова Мадуро.

Он также пригласил правительства Мексики, Аргентины, Панамы, ЕС и представителей контактной группы способствовать заключению национального договора о гарантиях широкого участия в выборах депутатов парламента, которые пройдут в конце 2020 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.