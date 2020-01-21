Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — отстранению от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.

«Мы работаем над проектом, который приведёт к тому, что Мадуро уйдёт, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы — странами всего мира, чтобы добиться этого результата», — заявил Помпео в интервью колумбийскому каналу Caracol.

Он отметил, что разработанная для смены власти Венесуэле стратегия работает фундаментально и США продолжат действовать согласно ней.

Ранее Мадуро заявил, что ответственность за провальную политику американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы несут его советники по латиноамериканской стране.