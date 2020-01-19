Мадуро назвал причины провала политики Трампа в отношении Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что ответственность за провальную политику американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы несут его советники по латиноамериканской стране.

«Я считаю, что (госсекретарь США. — RT) Майк Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несёт ответственность за провал Дональда Трампа в его политике в отношении нашей страны. Думаю, Помпео живёт в иллюзорном мире, он не смотрит реально на вещи», — заявил Мадуро в интервью газете The Washington Post.

Венесуэльский лидер также подчеркнул, что у Трампа были «отвратительные» советники по Венесуэле.

«(Экс-советник по безопасности. — RT) Джон Болтон, Майк Помпео, (спецпредставитель США по Венесуэле. — RT) Эллиот Абрамс привели его к неправильному видению», — пояснил Мадуро.

Ранее Мадуро заявил о готовности пересмотреть отношения с США при условии взаимного уважения.

Помпео, в свою очередь, заявил о подготовке новых американских санкций против Венесуэлы.