Мадуро назвал причины провала политики Трампа в отношении Венесуэлы

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что ответственность за провальную политику американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы несут его советники по латиноамериканской стране.
Мадуро назвал причины провала политики Трампа в отношении Венесуэлы
  • Reuters

«Я считаю, что (госсекретарь США. — RT) Майк Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несёт ответственность за провал Дональда Трампа в его политике в отношении нашей страны. Думаю, Помпео живёт в иллюзорном мире, он не смотрит реально на вещи», — заявил Мадуро в интервью газете The Washington Post.

Венесуэльский лидер также подчеркнул, что у Трампа были «отвратительные» советники по Венесуэле.

«(Экс-советник по безопасности. — RT) Джон Болтон, Майк Помпео, (спецпредставитель США по Венесуэле. — RT) Эллиот Абрамс привели его к неправильному видению», — пояснил Мадуро.

Ранее Мадуро заявил о готовности пересмотреть отношения с США при условии взаимного уважения.

Помпео, в свою очередь, заявил о подготовке новых американских санкций против Венесуэлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить