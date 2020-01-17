Помпео заявил о подготовке новых санкций в отношении Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций в отношении режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы помогаем укреплять легитимность (лидера венесуэльской оппозиции. — RT) Хуана Гуаидо в международном сообществе, несмотря на все усилия (президента Венесуэлы Николаса Мадуро. — RT) это подорвать. Мы противостоим угрозе и вводим новые ограничения в отношении Мадуро и тысяч других венесуэльских чиновников. И вы должны знать, что новые действия последуют», — сказал он в ходе выступления в Организации американских государств (ОАГ).

По словам Помпео, Мадуро знает, что ограничения будут связаны с экономикой.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США добавило в свой санкционный список семь граждан Венесуэлы.