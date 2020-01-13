США расширили санкции против Венесуэлы

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Министерство финансов США добавило в свой санкционный список семь граждан Венесуэлы.
США расширили санкции против Венесуэлы
  • Reuters

Об этом говорится на сайте американского ведомства.

Отмечается, что в число внесённых в перечень, в частности, вошёл депутат Луис Парра, который по результатам голосования был выбран главой Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Позднее сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо заявили, что он остаётся на посту спикера парламента страны на следующий срок.

Ранее США ввели санкции против министра Революционных вооружённых сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.

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