Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо снят с поста главы Национальной ассамблеи страны по результатам голосования членов парламента. На его место избран депутат Луис Парра.
Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы
  • РИА Новости

Об этом сообщает El País.

При этом поддерживающие Гуаидо депутаты и он сам не были допущены на заседание и не смогли принять участие в голосовании.

Они отвергли итоги голосования, которое прошло без необходимого кворума, назвав произошедшее госпереворотом. 

«Государственный переворот в парламенте. Без голосов и кворума депутаты от PSUV пытаются присягнуть на ложную директиву», — приводит газета заявление команды Гуаидо.

В декабре власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке нападений на военные подразделения.

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