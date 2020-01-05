Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо снят с поста главы Национальной ассамблеи страны по результатам голосования членов парламента. На его место избран депутат Луис Парра.

Об этом сообщает El País.

При этом поддерживающие Гуаидо депутаты и он сам не были допущены на заседание и не смогли принять участие в голосовании.

Они отвергли итоги голосования, которое прошло без необходимого кворума, назвав произошедшее госпереворотом.

«Государственный переворот в парламенте. Без голосов и кворума депутаты от PSUV пытаются присягнуть на ложную директиву», — приводит газета заявление команды Гуаидо.

В декабре власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке нападений на военные подразделения.