Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы
- РИА Новости
Об этом сообщает El País.
При этом поддерживающие Гуаидо депутаты и он сам не были допущены на заседание и не смогли принять участие в голосовании.
Они отвергли итоги голосования, которое прошло без необходимого кворума, назвав произошедшее госпереворотом.
«Государственный переворот в парламенте. Без голосов и кворума депутаты от PSUV пытаются присягнуть на ложную директиву», — приводит газета заявление команды Гуаидо.
В декабре власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке нападений на военные подразделения.