Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов
«Лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес поручил Хуану Гуайдо и депутату Янет Фермин осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-го подразделения Национальной гвардии», — приводит ТАСС его слова.
По словам Родригеса, теракты должны были произойти 15 декабря. Министр также заявил, что средства на осуществление атак были получены из Колумбии.
В конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал мобилизовать вооружённые силы страны, заявив о провокациях со стороны Колумбии и США.