Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил лидеров оппозиционных сил страны в подготовке нападений на военные подразделения.

«Лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес поручил Хуану Гуайдо и депутату Янет Фермин осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-го подразделения Национальной гвардии», — приводит ТАСС его слова.

По словам Родригеса, теракты должны были произойти 15 декабря. Министр также заявил, что средства на осуществление атак были получены из Колумбии.

В конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал мобилизовать вооружённые силы страны, заявив о провокациях со стороны Колумбии и США.

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