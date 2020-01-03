Вашингтон ввёл санкции против главы оборонного ведомства Кубы

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США ввели санкции против министра революционных вооружённых сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса, говорится в заявлении Госдепартамента.
Вашингтон ввёл санкции против главы оборонного ведомства Кубы
  • Леопольдо Синтра Фриас
  • Reuters

Отмечается, что Фриас признаётся причастным к нарушению прав человека.

В американском внешнеполитическом ведомстве обвиняют кубинского министра в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Фриасу и его родственникам запрещается посещать территорию США.

В ноябре Госдепартамент США внёс в санкционные списки кубинского министра внутренних дел Хулио Гандарилью в связи с его «вовлечённостью в грубые нарушения прав человека» в Венесуэле.

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