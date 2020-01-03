Вашингтон ввёл санкции против главы оборонного ведомства Кубы
- Леопольдо Синтра Фриас
- Reuters
Отмечается, что Фриас признаётся причастным к нарушению прав человека.
В американском внешнеполитическом ведомстве обвиняют кубинского министра в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Фриасу и его родственникам запрещается посещать территорию США.
В ноябре Госдепартамент США внёс в санкционные списки кубинского министра внутренних дел Хулио Гандарилью в связи с его «вовлечённостью в грубые нарушения прав человека» в Венесуэле.