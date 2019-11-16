Помпео обновил санкции США по Кубе к 500-летию Гаваны
«Сегодня я объявляю о решении обновить чёрный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены», — приводит пресс-служба Госдепа США слова американского госсекретаря Майка Помпео.
Он отметил, что 16 ноября Куба отмечает 500-летие Гаваны.
«Гавана была когда-то одним из самых динамичных и процветающих городов в Америке», — написал Помпео.
Однако, по его мнению, этот юбилей служит грустным напоминанием о том, как кубинская революция наносит ущерб народу страны.
Речь идёт о санкциях в отношении одной гостиницы в Гаване, ещё одной в Варадеро, а также трёх на архипелаге Хардинес-дель-Рей.
На данный момент в списке санкций США по Кубе более 100 организаций.
Ранее МИД России подтвердил неизменность поддержки Кубы на фоне санкций США.