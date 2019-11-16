Помпео обновил санкции США по Кубе к 500-летию Гаваны

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США внесли в санкционный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооружённым силам. При этом госсекретарь США Майк Помпео напомнил, что 16 ноября Гавана отмечает 500 лет со дня основания.

«Сегодня я объявляю о решении обновить чёрный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены», — приводит пресс-служба Госдепа США слова американского госсекретаря Майка Помпео.

Он отметил, что 16 ноября Куба отмечает 500-летие Гаваны.

«Гавана была когда-то одним из самых динамичных и процветающих городов в Америке», — написал Помпео. 

Однако, по его мнению, этот юбилей служит грустным напоминанием о том, как кубинская революция наносит ущерб народу страны.

Речь идёт о санкциях в отношении одной гостиницы в Гаване, ещё одной в Варадеро, а также трёх на архипелаге Хардинес-дель-Рей. 

На данный момент в списке санкций США по Кубе более 100 организаций.

Ранее МИД России подтвердил неизменность поддержки Кубы на фоне санкций США.

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