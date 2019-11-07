МИД России подтвердил неизменность поддержки Кубы на фоне санкций США

Россия продолжит оказывать экономическую и гуманитарную поддержку Кубе на фоне санкционного давления США, следует из заявления на сайте российского МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Генассамблея ООН уже в 28-й раз одобрила резолюцию о прекращении экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы.

«Россия будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, продолжая широкое экономическое и гуманитарное сотрудничество и оказание содействия в развитии Острова свободы», — подчеркнули в министерстве.

МИД России назвал дискриминационной практику США по экстерриториальному применению национального законодательства, которая подрывает систему международных отношений.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил о лицемерии Вашингтона в отношении Гаваны.

26 октября Соединённые Штаты приостановили авиарейсы на Кубу, за исключением аэропорта Хосе Марти в Гаване.