В МИД России обвинили США в лицемерии по отношению к Кубе

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Замглавы министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Вашингтон демонстрирует лицемерие, ужесточая блокаду Кубы.

«Налицо откровенное лицемерие со стороны Вашингтона», — цитирует РИА Новости Панкина.

Он уточнил, что США с одной стороны поддерживает принцип «не оставить никого позади для достижения устойчивого развития», а с другой — подвергает лишениям миллионы кубинцев, ужесточая блокаду.

«По сути, Вашингтон взял курс на медленное удушение кубинского народа», — добавил дипломат.

26 октября сообщалось, что Соединённые Штаты приостанавливают авиарейсы в кубинские аэропорты, за исключением аэропорта Хосе Марти в Гаване.

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