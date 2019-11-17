США внесли в санкционный список главу МВД Кубы

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Госдепартамент США внёс в санкционные списки кубинского министра внутренних дел Хулио Гандарилья в связи с его «вовлечённостью в грубые нарушения прав человека» в Венесуэле.

Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

«Госдепартамент вносит в списки Хулио Сезара Гандарилью Бермехо, министра внутренних дел Кубы, за его вовлечённость в грубые нарушения прав человека в Венесуэле», — указано в тексте.

В Госдепе уточняют, что министр также обвиняется в содержании под стражей более 100 кубинских политических заключённых.

Также под санкции попали двое детей Гандарилья.

Ранее США внесли в санкционный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооружённым силам.

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