США внесли в санкционный список главу МВД Кубы
Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
«Госдепартамент вносит в списки Хулио Сезара Гандарилью Бермехо, министра внутренних дел Кубы, за его вовлечённость в грубые нарушения прав человека в Венесуэле», — указано в тексте.
В Госдепе уточняют, что министр также обвиняется в содержании под стражей более 100 кубинских политических заключённых.
Также под санкции попали двое детей Гандарилья.
Ранее США внесли в санкционный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооружённым силам.