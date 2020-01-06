Сторонники Гуаидо заявили о его переизбрании

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Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявили, что он остаётся на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.
Сторонники Гуаидо заявили о его переизбрании
  • Reuters

«Несмотря на разногласия и угрозы, единство и национальные интересы победили», — говорится в сообщении Национальной ассамблеи Венесуэлы в Twitter, где на графике спикером на следующий период указан Гуаидо.

Ранее сообщалось, что Гуаидо был снят с поста главы Национальной ассамблеи по результатам голосования членов парламента, на его место избран депутат Луис Парра.

И. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак заявил, что Соединённые Штаты продолжают признавать Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

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