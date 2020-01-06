США продолжают признавать Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Соединённые Штаты продолжают признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента страны.

Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак.

«Хуан Гуайдо остаётся временным президентом Венесуэлы в соответствии с её конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Гуаидо снят с поста главы Национальной ассамблеи страны по результатам голосования членов парламента, на его место избран депутат Луис Парра.