США продолжают признавать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
- Reuters
Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак.
«Хуан Гуайдо остаётся временным президентом Венесуэлы в соответствии с её конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования», — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что Гуаидо снят с поста главы Национальной ассамблеи страны по результатам голосования членов парламента, на его место избран депутат Луис Парра.