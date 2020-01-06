США продолжают признавать Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Короткая ссылка
Соединённые Штаты продолжают признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, несмотря на то, что его оппонент Луис Парра провозгласил себя главой парламента страны.
США продолжают признавать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
  • Reuters

Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак.

«Хуан Гуайдо остаётся временным президентом Венесуэлы в соответствии с её конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Гуаидо снят с поста главы Национальной ассамблеи страны по результатам голосования членов парламента, на его место избран депутат Луис Парра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить