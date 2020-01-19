Мадуро заявил о готовности пересмотреть отношения с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможности пересмотра отношений с США при условии взаимного уважения между правительствами стран.
Мадуро заявил о готовности пересмотреть отношения с США
  • Reuters

«Если будет уважение между правительствами, не важно насколько большими являются США, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы сможем построить новый тип отношений», — заявил он в интервью газете The Washington Post.

По его мнению, уважительные отношения идут на пользу обеим сторонам.

«Ситуация конфронтации — идёт всем во вред. Такова формула», — сказал Мадуро.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций в отношении режима Мадуро.

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