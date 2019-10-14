Эксперт прокомментировал сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
Эксперт прокомментировал сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Существуют разные подсчёты потерь от санкций, но все они говорят о том, что примерно в два раза больше финансовых потерь от действий санкций приходится именно на Евросоюз», — заявил он.

По его словам, в любом случае бизнес двух сторон не заинтересован в текущей ситуации и пытается её изменить.

Как отметил Фёдоров, немецкий бизнес довольно активно, по сравнению с другими странами, работает на российском рынке, экономические связи между Германией и Россией вполне развитые.

«Поэтому интерес немецкого бизнеса, в том числе крупного, в полноценном возвращении на российский рынок хорошо понятен», — добавил Фёдоров.

Ранее в Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций.

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