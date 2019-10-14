Эксперт прокомментировал сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
- РИА Новости
«Существуют разные подсчёты потерь от санкций, но все они говорят о том, что примерно в два раза больше финансовых потерь от действий санкций приходится именно на Евросоюз», — заявил он.
По его словам, в любом случае бизнес двух сторон не заинтересован в текущей ситуации и пытается её изменить.
Как отметил Фёдоров, немецкий бизнес довольно активно, по сравнению с другими странами, работает на российском рынке, экономические связи между Германией и Россией вполне развитые.
«Поэтому интерес немецкого бизнеса, в том числе крупного, в полноценном возвращении на российский рынок хорошо понятен», — добавил Фёдоров.
Ранее в Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций.
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