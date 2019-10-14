В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

«Это абсолютно верный вывод. Мы давно говорили о том, что Россия — большая самодостаточная страна и санкционный режим не может нанести ощутимого ущерба нашей экономике, тем более заставить нас пренебречь своими интересами в сфере международной политики и каким-то образом сменить курс», — заявил политик.

Он подчеркнул, что европейская экономика существенно пострадала именно из-за снижения товарооборота между странами ЕС и Россией.

«Для Европы больше всего ущерба, поскольку страны ЕС всегда были для нас крупными экономическими партнёрами. Это в первую очередь касалось поставки ресурсов и закупки необходимых товаров из Европы», — отметил Морозов.

По словам парламентария, представители стран ЕС начинают понимать необходимость пересмотра антироссийской санкционной политики.

«Безусловно, даже европейские политики на основе наших двусторонних контактов заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее снять ограничительные меры и вернуться к нормальному, полноценному сотрудничеству», — добавил Морозов.

Он также отметил, что возвращение к «полноценному партнёрству» затруднительно в связи с давлением США на страны ЕС.

Ранее немецкие СМИ опубликовали исследование об экономических потерях ЕС от антироссийских санкций.