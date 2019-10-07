Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России

Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России, «пока её поведение не изменится». Об этом во время слушаний в ЕП заявил возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы должны сохранять санкции, введённые в отношении России, до тех пор, пока (в поведении России. — RT) не произойдут перемены», — сказал Боррель.

В конце сентября Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.

28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.