Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
- Reuters
«Мы должны сохранять санкции, введённые в отношении России, до тех пор, пока (в поведении России. — RT) не произойдут перемены», — сказал Боррель.
В конце сентября Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.