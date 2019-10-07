Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России

Короткая ссылка
Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России, «пока её поведение не изменится». Об этом во время слушаний в ЕП заявил возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
  • Reuters

«Мы должны сохранять санкции, введённые в отношении России, до тех пор, пока (в поведении России. — RT) не произойдут перемены», — сказал Боррель.

В конце сентября Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.

28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить