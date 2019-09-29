Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.

«Современные геополитические конфликты происходят в основном не в окопах на поле боя, а преимущественно в киберпространстве и других областях», — говорится в письменных ответах Борреля на вопросы Европарламента.

Он уточнил, что в качестве оружия в современных геополитических конфликтах используются кибератаки, санкции, пошлины.

28 сентября сообщалось, что члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.