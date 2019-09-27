ЕС ввёл новые санкции против Венесуэлы

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Европейский союз ввёл санкции в отношении семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета ЕС.
ЕС ввёл новые санкции против Венесуэлы
  • РИА Новости

«Совет распространил действие ограничительных мер на семерых сотрудников венесуэльских сил безопасности и разведки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, меры подразумевают «запрет на поездки и замораживание активов».

«Перечисленные лица причастны к пыткам и другим серьёзным нарушениям прав человека», — добавили в ЕС.

Ранее в Венесуэле заявили, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками США

В мае в ЕС призывали к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.

Там также отмечали, что международная контактная группа по Венесуэле готова направить в Каракас политическую миссию, чтобы представить конкретные идеи для поиска мирного решения кризиса.

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