ЕС ввёл новые санкции против Венесуэлы
- РИА Новости
«Совет распространил действие ограничительных мер на семерых сотрудников венесуэльских сил безопасности и разведки», — говорится в сообщении.
Как отмечается, меры подразумевают «запрет на поездки и замораживание активов».
«Перечисленные лица причастны к пыткам и другим серьёзным нарушениям прав человека», — добавили в ЕС.
Ранее в Венесуэле заявили, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками США.
В мае в ЕС призывали к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.
Там также отмечали, что международная контактная группа по Венесуэле готова направить в Каракас политическую миссию, чтобы представить конкретные идеи для поиска мирного решения кризиса.