Могерини заявила о готовности направить политическую миссию в Каракас
«Мы обсудили возможность такой миссии на политическом уровне. Мы предложили такую возможность, готовы направить миссию на политическом уровне... Это не первая инициатива, но мы готовы в некотором смысле обновить уровень нашего политического участия, если будет интерес к нашим идеям и предложениям», — приводит РИА Новости слова Могерини.
Она отметила, что контактная группа по Венесуэле намерена усилить координацию и контакты с Россией и США.
При этом она отметила, что ЕС может усилить санкции в отношении представителей Венесуэлы или снять их в зависимости от развития ситуации в стране.