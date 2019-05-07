Могерини заявила о готовности направить политическую миссию в Каракас

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле готова направить в Каракас политическую миссию, чтобы представить конкретные идеи для поиска мирного решения кризиса.

«Мы обсудили возможность такой миссии на политическом уровне. Мы предложили такую возможность, готовы направить миссию на политическом уровне... Это не первая инициатива, но мы готовы в некотором смысле обновить уровень нашего политического участия, если будет интерес к нашим идеям и предложениям», — приводит РИА Новости слова Могерини.

Она отметила, что контактная группа по Венесуэле намерена усилить координацию и контакты с Россией и США.

При этом она отметила, что ЕС может усилить санкции в отношении представителей Венесуэлы или снять их в зависимости от развития ситуации в стране.